Запретили въезд и контент с его участием

Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, оказался в "черном списке" СБУ и Минкульта - с ноября артисту запретили въезд в Украину.

В спецслужбе объяснили, почему "наказали" Галкина. В официальном ответе СБУ на запрос издания "AP News" отмечается, что юморист "провоцирует сепаратитские настроения" и "создает предпосылки для нарушения территориальной целостности нашего государства", а также "поддерживает временную оккупацию части Украины государством-агрессором".

При этом конкретные примеры подрывной деятельности мужа Пугачевой не указаны.

45-летний Галкин уже давно числится на сайте "Миротворец". Юморист дважды побывал в аннексированном Крыму, в 2014-м и 2015-м годах. Более того, в прошлом году муж Пугачевой опубликовал в своем Инстаграм ролик с пародией на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его инициативу всеукраинского опроса "Пять вопросов от президента".

Отметим, "черный список" с именами деятелей культуры был обновлен 3 ноября. Перечень создан Минкультом на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Кроме запрета въезда в Украину, также запрещена трансляция на нашем телевидении контента (фильмов) с участием Галкина.

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