У мережі показали, як виросли діти-двійнята зоряного сімейства Алли Пугачової і Максима Галкіна - Гаррі і Ліза.
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених сімейству Пугачової-Галкіна, опублікували чарівне фото старших дітей пари. Як відомо, кілька років тому зіркове подружжя скористалося послугами сурогатної матері, яка народила їм двійнят Гаррі і Лізу.
На фотографії, яка з'явилася в мережі, милі дітки позують на затишній кухні. Гаррі стоїть в темних штанях і оригінальній світлій сорочці з метеликом, а Ліза в довгому червоному платтячку з червоними колготками і світлими кросами. Вони дивляться в камеру і мило посміхаються.
У підписі до публікації йдеться: "Братик і сестричка". Користувачі тут же почали коментувати нове фото: "Які солодкі", "Щастя батьків! Чудові дітки", "Чарівні діти! Диво природи! Обожнюю обох!", "Діти від Бога", "Милі", "Янголята", "Милі, красиві діти, обожнюю", "Красиві братик з сестричкою!".
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