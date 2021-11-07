Дочка легендарної артистки Алли Пугачовой і шоумена Максима Галкіна Єлизавета розлютила публіку через яскравий макіяж.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною співачкою. Більше 19 років вона в шлюбі з популярним шоуменом Максимом Галкіним. У них є діти- син Гаррі і дочка Ліза. Дітям по 8 років.

Так, цього разу на фан-акаунті дочки Пугачової та Галкіна опублікували нове фото. На кадрі показали 8-річну Єлизавету з накрученим волоссям і легким макіяжем, де нафарбували їй очі і губи.

"Красуня, вся в маму", - підписали фото на акаунті.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото дочки Пугачової та Галкіна: "Лізонька красуня. А макіяж як то поки не до місця. А Лізоньку Обожнюю", "Дуже чарівна і красива дівчинка, їй макіяж і не потрібен", "Рано ще макіяж наносити.", "Ліза гарненька ніжна але макіяж не потрібен", "Навіщо дитину намазали? Дайте в дитинстві побути дівчинці"

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