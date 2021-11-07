Дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Елизавета разозлила публику из-за яркого макияжа.

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной певицей. Более 19 лет она в браке с популярным шоуменом Максимом Галкиным. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет.

Так, на этот раз на фан-аккаунте дочери Пугачевой и Галкина опубликовали новое фото. На кадре показали 8-летнюю Елизавету с накрученными волосами и легким макияжем, где накрасили ей глаза и губы.

"Красавица, вся в маму", - подписали фото на аккаунте.

Поклонники оставили множество комментариев под фото дочери Пугачевой и Галкина: "Лизонька красавица. А макияж как то пока не к месту. А Лизоньку Обожаю.", "Очень обаятельная и красивая девочка, ей макияж и не нужен", "Рано ещё макияж наносить.", "Лиза хорошенькая нежная но макияж не нужен", "Зачем ребёнка намазали? Дайте в детстве побыть девочке"

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