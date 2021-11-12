Знаменитая российская певица Алла Пугачева в наряде с глубоким декольте пококетничала со своим мужем Максимом Галкиным, который заснял этот момент на видео.

Как пишет Politeka.net, российская звездная пара порадовала поклонников новыми кадрами. Видео было опубликовано на одной из их фан-страниц в Инстаграм. На кадрах 72-летняя Пугачева сидела в уютном кресле. Судя по всему, она находилась во дворе их с Галкиным роскошного особняка.

Певица была одета довольно легко, поэтому можно предположить, что видео не слишком свежее. На кадрах Алла Борисовна позировала в свободных черно-белых брюках и темном лонгсливе с открытыми плечами и глубоким декольте.

Когда Пугачева заметила, что ее снимает на камеру муж, она немного удивилась.

«Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что это я – самая красивая картина», - кокетливо произнесла певица.

«Согласен», - тут же ответил Галкин, а затем перевел камеру на настоящую картину, которая стояла рядом с ним.

Поклонники звездной пары бурно отреагировали на публикацию.

«Любимая и любящая женщина - самая красивая картина!», «Зачёт Алла», «Мы все согласны!», «Шикарна как всегда», «Какая женственность... Какая любовь в голосе мужа...», «Главное верить что ты лучшая», «Точно, с представленной картиной не сравнить, Алла лучше чем это полотно, живая, своя, самая, самая», - пишут люди.

Напомним, муж Пугачевой Максим Галкин после запрета в Украине принял важное решение.

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