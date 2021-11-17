Відомий російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав кумедне відео, зняте в їхньому замку, коли в гості приїхав онук Примадонни.

Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист Максим Галкін, який два десятки років живе в шлюбі з примадонною Аллою Пугачовою, виклав у своєму Instagram нове відео. Відвідати бабусю приїхав син Христини Орбакайте від другого чоловіка Дені Байсаров.

Дені з радістю повеселився і навіть заспівав з двійнятами.

"Дені заїхав! У дітей радість!" - зазначив Галкін.

Ліза танцювала і підспівувала. Син Орбакайте в чорному одязі сидів на сходинках. У якийсь момент він закинув Гаррі на плече і став кружляти в повітрі.

Як відомо, у дочки Алли Пугачової Христини Орбакайте троє дітей. Свого старшого сина Микиту вона народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.

Нагадаємо, Галкін показав Пугачову в короткій сукні і на підборах в їх сімейному "замку": "така тендітна".

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