Известный российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал забавное видео, снятое в их замке, когда в гости приехал внук Примадонны.

Как сообщает Politeka.net, известный юморист Максим Галкин, который два десятка лет живет в браке с примадонной Аллой Пугачевой, выложил в своем Instagram новое видео. Навестить бабушку приехал сын Кристины Орбакайте от второго мужа Дени Байсаров.

Дени с радостью повеселился и даже спел с двойняшками.

«Дени заехал! У детей радость!» — отметил Галкин.

Лиза танцевала и подпевала. Сын Орбакайте в черной одежде сидел на ступеньках. В какой-то момент он закинул Гарри на плечо и стал кружить в воздухе.

Как известно, у дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте трое детей. Своего старшего сына Никиту она родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.

Напомним, Галкин показал Пугачеву в коротком платье и на каблуках в их семейном "замке": "Такая хрупкая".

Как сообщала Politeka, Юная дочь Пугачевой впечатлила внешностью во время отдыха: "Уже маленькая принцесса".

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