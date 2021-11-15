Відомий російський шоумен Максим Галкін показав Аллу Пугачову в короткій сукні і на підборах на новому домашньому фото, яким поділився в Instagram.

Як пише Politeka.net, артист привернув увагу шанувальників новим постом. Як відомо, 72-річна Примадонна і її 45-річний чоловік живуть за містом у величезному власному особняку. Пара часто ділиться знімками, зробленими в своєму "палаці".

Цього разу Галкін показав фото, на якому вони з Пугачовою позували удвох. Сам шоумен був одягнений просто: в джинси і водолазку. А ось його дружина вибрала більш вишукане вбрання.

Алла Борисівна позувала в чорній сукні зі спідницею вище коліна в туфлях на підборах. Її образ доповнило перлове намисто. Волосся Примадонни були повністю випрямлені, завдяки чому загальний образ здавався більш суворим.

На фото Пугачова посміхалася, а Галкін злегка приобнімал її.

Шанувальники пари тут же відреагували на пост.

"Як красиво виглядає любов", "Максим, ви такий молодець продовжуєте молодість дружині!", "Вітаю з 20-річчям любові любов творить чудеса! Нехай завжди Вам буде добре і тепло поруч один з одним і дітьми", "мені здається Максим, що ви скоро постарієте, а Алла Борисівна ні", "Шо ви робите зі своєю дружиною, що вона молодіє з кожним днем?", "Алла така тендітна і мила! Неначе це і не Примадонна", - пишуть люди.

Нагадаємо, юна дочка Пугачової вразила зовнішністю під час відпочинку.

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