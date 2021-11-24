Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина очаровывают публику - в этот раз Лиза получила массу комплиментов за выход на подиум в разных образах.
В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек, Гарри и Лизы, передает Politeka.net.
Малыши с самого раннего возраста привлекали внимание публики, и уже стали настоящими звездами. Поклонники создают странички, посвященные детям в соцсетях, в которых публикуют не только новые кадры, но и вспоминают старые. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В частности, в Сети вспомнили дефиле девочки, когда ей было всего четыре годика. Тогда Лиза Галкина была одной из героинь модного показа Валентина Юдашкина.
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В сюжете говорится, что зал онемел, когда увидел Лизу Галкину, а Алла Пугачева поддерживала девочку аплодисментами.
"А что толку: переживаю я или не переживаю? Се ля ви", - прокомментировала примадонна за кулисами свое отношение к детям.
"Красавица❤️", "Лизонька-красавица!!! ❤️❤️❤️", "Алла молодец во всех отношениях", "Тьфу, не сглазить 😍", "Чудо❤️❤️❤️", "Правильно, что переживать, все равно вырастут бездарями. Правда она вряд ли доживет", - написали пользователи сети.
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