Дочка співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Єлизавета, незважаючи на юний вік, стала дуже популярною в соцмережі.

У 8-річної дівчинки вже є свій фан-аккаунт в Instagram, де регулярно з'являються фото і відео з нею, передає Politeka.net. У новому пості опубліковано фото Лізи Галкіної у червоному сарафончику і з розпущеним волоссям. Біляву голівку дівчинки прикрасив ніжний червоний вінок.

Автор доповнив пост віршем про швидкоплинність життя:

"Приходить день, приходить година,

І розумієш: все не вічне!

Життя безсердечно вчить нас:

Про те, що час швидкоплинний.

Про те, що потрібно все цінувати,

Берегти все те, що нам дається.

Адже життя як тоненька нитка,

Вона часом раптово рветься. 🙏🏼❤️"

Публіка бурхливо обговорює побачене в коментарях. Деякі висловили думку, що доньці Пугачовій рано замислюватися про те, що описано в рядках:

"❤️Чиї вірші? - ці слова давно гуляють по інету... дитині вони не підходять... рано думати про це"

"Все вірно. Напевно, вірш написала матуся Аллочка для свого янголятка Лізочки🙌 🔥"

"Лізонька! Хочеться щось веселіше від тебе!!🤣"

"яка вже доросла!!!"

"Лізонька просто диво дитина. Що значить кров"

"У такому віці як Лізонька, не повинні відвідувати її такі філософські думки... - це не її думки. Це ж зрозуміло. Дитина не може так міркувати"

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