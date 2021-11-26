Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, Елизавета, несмотря на юный возраст, стала очень популярной в соцсети.
У 8-летней девочки уже имеется свой фан-аккаунт в Инстаграм, где регулярно появляются фото и видео с ней, передает Politeka.net. В новом посте опубликовано фото Лизы Галкиной в красном сарафончике и с распущенными волосами. Белокурую головку девочки украсил нежный алый венок.
Автор дополнил пост стихотворением о быстротечности жизни:
"Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно!
Жизнь бессердечно учит нас:
О том, что время быстротечно.
О том, что нужно все ценить,
Беречь все то, что нам дается.
Ведь жизнь как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвется. 🙏🏼❤️"
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Публика бурно обсуждает увиденное в комментариях. Некоторые выразили мнение, что дочке Пугачевой рано задумываться о том, что описано в строчках:
"❤️ Чьи стихи? - эти слова давно гуляют по инету... ребенку они не подходят... рано думать про это"
"Все верно. Наверно, стих написала мамочка Аллочка для своего ангелочка Лизочки 🙌🔥"
"Лизонька! Хочется что-то повеселее от тебя!!🤣"
"какая уже взрослая!!!"
"Лизонька просто чудо ребёнок. Что значит кровь"
"В таком возрасте как Лизонька, не должны посещать ее такие философские мысли… - это не ее мысли. Это же понятно. Ребенок не может так рассуждать"
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