Муж легендарной российской певицы Аллы Пугачевой юморист и пародист Максим Галкин показал поклонникам спальню Примадонны в их замке.

Как пишет Politeka.net, 45-летний российский пародист, юморист, актер и певец Максим Галкин и 72-летняя легендарная певица Алла Пугачева поженились в 2011 году в одном из московских ресторанов. Сейчас пара вместе с детьми – восьмилетними двойняшками Лизой и Гарри – живут в собственном замке в викторианском стиле в селе Грязь в Подмосковье.

В своем Instagram Галкин засветил спальню певицы, когда играл с детьми. Как видим, Лиза и Гарри сделали чучело призрака и они с Галкиным отправились в комнату к певице.

Как видим, Пугачева очень испугалась чучела и даже бросила в Галкина куском ткани, которую держала в руках.

Как видим, в спальне русской Примадонны не так и много места.

Когда Галкин с детьми зашли в комнату Алла Борисовна как раз сидела в одном из двух кресел в клеточку за журнальным столиком.

Позади за певицей стоял белый диван и такого же цвета кровать с большой мягкой спинкой.

У кровати стоят две тумбы, на которых горели лампы. Окна были закрыты шторами, поэтому и спальне было мало света.

Вблизи кровати на стене висела большая картина, а под ней икона. Сразу напротив Аллы Борисовны висел большой телевизор в рамке.

Стоит заметить, что в спальне Пугачевой довольно много различных мелких деталей, что визуально создает ощущение захламленности.

Ранее Politeka писала, что внук Пугачевой приехал в гости, Галкин снял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры.

Напомним, что Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце налегке, эпическое фото: "Купидон в тапках".

A еще Politeka сообщала, что Галкин показал Пугачеву в коротком платье и на каблуках в их семейном "замке": "Такая хрупкая".