Легендарна співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова вразила непідробними емоціями в обіймах свого колишнього чоловіка, батька Крістіни Орбакайте.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Пугачова опинилася в обіймах артиста естрадно-циркового жанру Миколаса Орбакаса. Поруч з ними стояла Крістіна Орбакайте. Пугачова щиро сміялася і виглядала щасливою.

"Всі разом", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу компліментів зірковій родині. Не обійшлося і без критики. Багато хто відзначив, що такий чоловік більше підходить Пугачовій.

"Відмінне фото і чоловік за віком", "Татусь милується своєю донечкою", "Ну це взагалі просто вогонь! Емоції і почуття на обличчі!", "Ось цей чоловік вам пара, а Максиму потрібна молода жінка, ви з ним разом не дуже», «Ну, краще бачити справжню сім'ю. З віком відмінно, не мама з синочком", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Орбакайте засвітила обличчя зблизька, вразивши зовнішністю: "З першого погляду Алла Борисівна".

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