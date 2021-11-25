Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника, показала, де святкує день народження без сім'ї, просто сяючи від щастя.

Популярний телеведучий вирішив влаштувати дружині, Христині, свято, і відправив її на Кариби, повідомляє Politeka.net.

За словами красуні, діти залишилися під наглядом бабусі. Зараз дружина телеведучого відпочиває від домашніх турбот на Арубі, крім того, там вона відзначає свій день народження.

Христина Решетник розповіла в сторіс, що привітання почала отримувати вранці, вона подякувала всім, а також зізналася - досить незвично відзначати самій, далеко від сім'ї.

У пості дружина телеведучого розповіла, що вибрала найкраще місце для святкування.

"32 💝 Happy Birthday to me 🎂

Happy Kris in #onehappyisland 🎈🏝

Дякую долі за найріднішого коханого, неймовірних трьох синочків, за здорових батьків і за чудових друзів 🌸

Карибські острови - найкраща локація для святкування Дня народження 😄 дякую долі за нові відчуття ️ ️

Люблю вас💓 💓 💓", - написала вона.

Користувачі Мережі також привітали Христину Решетник і написали їй багато хороших побажань.

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