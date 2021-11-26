"Я навіть не можу знайти слів..."

Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров) здивував своїм поверненням на "Танці з зірками" Дмитра Дікусара, Іванну Онуфрійчук та інших зірок.

Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проєкті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Melovin представив момент зі своєї нової пісні "Кіт і драма". Як відомо, артист повернеться на сцену шоу "Танці з зірками", проте не як учасник, а як артист. Він заспіває Наживо для виступу Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Така пауза загадкова, а потім буде вогонь", "Ох, як красиво!", "Ого, круто!", "Неймовірно круто і зі змістом!", "Я навіть не можу знайти слів", "Боже...це дуже красиво".

Також, повернення Melovina на "Танці з зірками" оцінили Іванна Онуфрійчук, Дмитро Дікусар, Соломія Вітвіцька та Констянтин Войтенко.

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