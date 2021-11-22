Популярный украинский певец MELOVIN недавно участвовал в шоу «Танцы со звездами», продолжает радовать интересными кадрами после проекта.
Как пишет Politeka.net в Instagram певца появился пост, который вызвал бурную реакцию сети.
«Вечер Премьер с @kosadcha Впервые #ТаємнийЗнак с @sowa_singer вживую ❤», - написал MELOVIN.
На фото изображено, как MELOVIN лежит на рояле, на котором играет SOWA.
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"Уже не терпится увидеть это невероятное выступление по телевидению. Вы прекрасны", "Ну как же это было красиво... я сидела так далеко, что видела мало.. но какая энергия шла... спасибо за эти фото.. очень жду телеверсию, чтобы увидеть детально.. Вы это сделали за один день, так спонтанно и неожиданно.. без всякой подготовки.. и получилось замечательно.. как бриллиант.. он один, он яркий, зато как сияет.. без сложной постановки.. весь фокус на вас двоих и рояле. И на голосах 🫀 Мечтала услышать вживую.. и вот такой неожиданный подарок от вселенной», «Кадры до мурашек», - пишут в комментариях.
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