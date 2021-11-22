Популярный украинский певец MELOVIN недавно участвовал в шоу «Танцы со звездами», продолжает радовать интересными кадрами после проекта.

Как пишет Politeka.net в Instagram певца появился пост, который вызвал бурную реакцию сети.

«Вечер Премьер с @kosadcha Впервые #ТаємнийЗнак с @sowa_singer вживую ❤», - написал MELOVIN.

На фото изображено, как MELOVIN лежит на рояле, на котором играет SOWA.

"Уже не терпится увидеть это невероятное выступление по телевидению. Вы прекрасны", "Ну как же это было красиво... я сидела так далеко, что видела мало.. но какая энергия шла... спасибо за эти фото.. очень жду телеверсию, чтобы увидеть детально.. Вы это сделали за один день, так спонтанно и неожиданно.. без всякой подготовки.. и получилось замечательно.. как бриллиант.. он один, он яркий, зато как сияет.. без сложной постановки.. весь фокус на вас двоих и рояле. И на голосах 🫀 Мечтала услышать вживую.. и вот такой неожиданный подарок от вселенной», «Кадры до мурашек», - пишут в комментариях.

Напомним, Melovin засветился на красной дорожке в обнимку с красавицей, кадры: "В окружении таких барышень"

Как сообщала Politeka, Melovin после новой татуировки в честь мамы решил не останавливаться: тело превращается в холст

Также Politeka писала, что Гвоздева после конфликтов с Melovin'ом пощекотала нервы мужу: "Нужно смотреть страхам в глаза"