Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров), який не так давно покинув шоу "Танці з зірками", з'явився на вечорі прем'єр у Каті Осадчої зі своєю новою піснею.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Melovin з'явилося відео, зняте на червоній доріжці. Артист позував в обнімку з молодою красунею - співачкою SOWA. Як відомо, не так давно зірки випустили спільну пісню і кліп. На червоній доріжці вони з'явилися в образах з кліпу.
"Вечір прем'єр з Катею Осадчою", - підписав відео артист.
У коментарях артисту залишили масу приємних слів.
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"Вітаю! Шалено красивий виступ", "Твій голос такий глибокий і оксамитовий. Чудове виконання і цей подих в кінці пісні", "Мел, від твого голосу просто отримую насолоду. Оксамитовий", "Вибух Всесвіту!", "В оточенні таких панянок", "збулася ще одна маленька мрія – побачити і почути тебе у вечорі прем'єр! Ви були чудові!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Melovin засвітився в обнімку з красунею: "До зустрічі в Парижі?".
А ще Politeka писала, що Melovin після нового татуювання зробив ще кілька: тіло перетворюється на полотно.
Також Politeka повідомляла, що Мelovin влаштував Катерині Кухар "допит": "так-то краще...".