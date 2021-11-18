Популярний український співак MELOVIN, який нещодавно поскандалив з хореографом Ілоною Гвоздьовою, продовжує радувати цікавими кадрами після танцювального шоу.

Як відомо, в шостому ефірі шоу" Танці з зірками " співак розповів, що хоче зробити мамі сюрприз. Причому незвичайний сюрприз вирішив зробити молода людина - він попросив її написати на аркуші фразу" Я з тобою", а потім переніс це на свою шкіру, щоб зберегти почерк.

Сама мама співака дізналася про тату тільки на шоу, і хоча зазвичай вона тату не вітає, такий вчинок сина її торкнув. Нещодавно ж співак вирішив доповнити колекцію своїх тату і зробив кілька невеликих на руці.

Причому радість Меловін теж приховувати не став, очевидно маленькі малюнки на пальцях йому дуже сподобалися, тому він поспішив подякувати майстру.

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Також нещодавно артист виклав у своєму мікроблозі кумедне відео, в якому його можна побачити в процесі створення татуювання на шиї. Також знімки співака виклали на сторінці програми zirkovyi_shlyah, де запропонували українцям оцінити малюнок.

У короткому відео видно, що під час створення татуювання над кісток копошилася майстер-дівчина, яка сиділа в масці і рукавичках. Сам же артист при цьому розважався електронною сигаретою, випускаючи густі клуби диму.

Нагадавши, епатажний улюбленець Данилко MELOVIN заінтригував загадковими кадрами посеред поля:"Ангел і демон в одному образі".

Як повідомляла Politeka, епатажний фаворит Данилко MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку:"настільки Гарячий, що...".

Також Politeka писала, що скуйовджений фаворит Данилко mеlovin спантеличив поплившим видом зі склянкою в руці:"тебе кодувати треба".