Популярный украинский певец MELOVIN, который недавно поскандалил с хореографом Илоной Гвоздевой, продолжает радовать интересными кадрами после танцевального шоу.

Как известно, в шестом эфире шоу "Танці з зірками" певец рассказал, что хочет сделать маме сюрприз. Причем необычный сюрприз решил сделать молодой человек – он попросил ее написать на листе фразу "Я с тобой", а затем перенес это на свою кожу, чтобы сохранить почерк.

Сама мама певца узнала о тату только на шоу, и хотя обычно она тату не приветствует, такой поступок сына ее тронул. Недавно же певец решил дополнить коллекцию своих тату и сделал несколько небольших на руке.

Причем радость Меловин тоже скрывать не стал, очевидно маленькие рисунки на пальцах ему очень понравились, поэтому он поспешил поблагодарить мастера, показывая, как его тело превращается в полотно с новыми изображениями.

Также недавно артист выложил в своем микроблоге забавное видео, в котором его можно увидеть в процессе создания татуировки на шее. Также снимки певца выложили на странице программы zirkovyi_shlyah, где предложили украинцам оценить рисунок.

В коротком видео видно, что во время создания татуировки над Костей копошилась мастер-девушка, которая сидела в маске и перчатках. Сам же артист при этом развлекался электронной сигаретой, выпуская густые клубы дыма.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля: "Ангел и демон в одном облике".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "Настолько горяч, что…".

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: "Тебя кодировать надо".