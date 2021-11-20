Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который не так давно покинул шоу "Танці з зірками", появился на вечере премьер у Кати Осадчей со своей новой песней.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Melovin появилось видео, снятое на красной дорожке. Артист позировал в обнимку с молодой красоткой – певицей SOWA. Как известно, не так давно звезды выпустили совместную песню и клип. На красной дорожке они появились в образах из клипа.
«Вечер премьер с Катей Осадчей», - подписал видео артист.
В комментариях артисту оставили массу приятных слов.
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«Поздравляю! Безумно красивое выступление», «Твой голос такой глубокий и бархатный. Великолепное исполнение и этот вздох в конце песни», «Мэл, от твоего голоса просто получаю наслаждение. Бархатный», «Взрыв вселенной!», «В окружении таких барышень», «Сбылась еще одна маленькая мечта – увидеть и услышать тебя в вечере премьер! Вы были великолепны!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Melovin засветился в обнимку с красоткой: «До встречи в Париже?».
А еще Politeka писала, что Melovin после новой татуировки сделал еще несколько: тело превращается в полотно.
Также Politeka сообщала, что Мelovin устроил Екатерине Кухар "допрос" : "Так-то лучше...".