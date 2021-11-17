Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала незвичайний сюрприз чоловікові і змусила його понервувати незвичайним подарунком.

Як виявилося зі слів Гвоздьової, вона спеціально замовила Політ на вертольоті, знаючи, що він боїться літати. Вона вирішила, що незважаючи на те, що чоловік боїться літати, вона влаштує йому день польотів і тестостерон позитивно позначаться на ньому.

"Понеділок може бути яскравим незважаючи на похмуру погоду. Адреналін сьогодні нам забезпечений, враховуючи те, що мій чоловік шалено боїться літати. Потрібно дивитися своїм страхам в очі і підкорювати цей світ.

Вирішили з чоловіком розбавити своє життя емоціями і почали наш день з польотів над Києвом. Рівень тестостерону зашкалював, я раділа немов дитина, а ще ми разом побороли страх польоту і отримали натомість купу корисних емоцій» - висловилася Гвоздьова.

Варто відзначити, що останнім часом в житті Гвоздьової явно не спостерігалося затишшя і умиротворення. Спочатку танцівниця потрапила в скандал через свої агресивні висловлювання на адресу співака Melovin'а і хореографа Лізи Русиної, які виступали разом на «Танцях».

Згодом Гвоздьова сама виступила з ними на паркеті, проте після цього продовжила ображати пару і раділа їх вильоту з проекту.

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