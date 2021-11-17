Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева устроила необычный сюрприз мужу и заставила его понервничать необычным подарком.

Как оказалось из слов Гвоздевой, она специально заказала полет на вертолете, зная, что он боится летать. Она решила, что несмотря на то, что муж боится летать, она устроит ему день полетов и тестостерон положительно отразятся на нем.

«Понедельник может быть ярким несмотря на пасмурную погоду. Адреналин сегодня нам обеспечен, учитывая то, что мой муж безумно боится летать. Нужно смотреть своим страхам в глаза и покорять этот мир.

Решили с мужем разбавить свою жизнь эмоциями и начали наш день с полетов над Киевом. Уровень тестостерона зашкаливал, я радовалась словно ребенок, а еще мы вместе побороли страх полета и получили взамен кучу полезных эмоций» - высказалась Гвоздева.

Стоит отметить, что в последнее время в жизни Гвоздевой явно не наблюдалось затишья и умиротворения. Сначала танцовщица попала в скандал из-за своих агрессивных высказываний в адрес певца Melovin’а и хореографа Лизы Русиной, которые выступали вместе на «Танцях».

Впоследствии Гвоздева сама выступила с ними на паркете, однако после этого продолжила оскорблять пару и радовалась их вылету с проекта.

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