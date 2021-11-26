"Я даже не могу найти слов..."

Известный певец Melovin (Константин Бочаров) удивил своим возвращением на "Танці з зірками" Дмитрия Дикусара, Иванну Онуфрийчук и других звезд.

Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадре Melovin представил момент из своей новой песни "Кіт і драма". Как известно, артист вернется на сцену шоу "Танці з зірками", однако не как участник, а как артист. Он споет вживую для выступления Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Такая пауза загадочная, а потом будет огонь", "Ох, как красиво!", "Ого, круто!", "Невероятно круто и со смыслом!", "Я даже не могу найти слов", "Боже...это очень красиво".

Возвращение Melovina на "Танці з зірками" оценили Иванна Онуфрийчук, Дмитрий Дикусар и Соломия Витвицкая и Константин Войтенко.

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