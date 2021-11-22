Известный артист и бывший участник проекта "Танці з зірками" Melovin (Константин Бочаров) подогрел слухи о романе с партнершей по шоу Елизаветой Русиной.
Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет.
Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Melovin вместе со своей партнершей по "Танцях з зірками" Елизаветой Русиной позирует на камеру. Стоит отметить, что они оба в шикарных черных нарядах.
Поклонники артиста оставили ему множество комментариев под фото: "Красивые", "Шикарные! Жду премьеры", "Звёздная пара", "Мои любимки", "Лучшие", "Как всегда шикарные", "Роскошные", "Как же ты угадал с партнершей!", "Самая любимая, яркая и красивая пара", "
Фантастически красивая пара".
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