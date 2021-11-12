Хореограф Елизавета Русина, которая была партнершей известного певца Melovin'a (Константина Бочарова) на "Танцях з зірками" рассказала о ссоре с артистом на проекте.

Об этом танцовщица рассказала в интервью «Фактам».

Как известно, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, где пара попала в немилость хореографа Илоны Гвоздевой.

Как оказалось, и внутри пары не обошлось без конфликтных ситуаций.

«Всего один раз. Понятно было, что Мэл очень устал, в том числе и от меня как тренера. Помню, это случилось на тренировке. Он разозлился и наговорил мне всяких слов. Правда, потом пришел с цветами извиняться. Конечно, я простила. Как и он, стараюсь не держать ни на кого зла», - рассказала Елизавета.

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