52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала довгоочікуваний концерт після зйомок, раніше була помітно скромнішою.

Шанувальники 52-річної знаменитості часто спостерігають за перетвореннями Лопес, якій подобаються досить відкриті і сміливі наряди. Причому зірка помічає, що не думає обмежуватися тільки цим – їй подобаються експерименти.

Найчастіше зараз Лопес виступає в костюмах з вирізами на стегнах і глибокими декольте, які ледь прикривають достоїнства. Робить це зірка для того, щоб довести: вона виглядає все так само молодо, як і раніше.

Примітно, що нещодавно на фан-акаунтах захопилися тим, як просто і природно раніше виглядала Дженніфер з мінімумом косметики і в простих шортах з мокрою сорочкою. Як можна помітити, зірка дійсно за двадцять років практично не змінилася.

Раніше співачка розповіла, що у неї останній день в цій країні, і вона повертається додому. Дженніфер Лопес записувала кадри в засніженому лісі і не приховувала радості про швидке повернення додому.

"Я йду додому з Смітерса, Канада, щоб побачити моїх "кокосів" та інших близьких на День Подяки. Я люблю вас всіх❤️", - написала Дженніфер Лопес.

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