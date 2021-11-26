52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно дала долгожданный концерт после съемок, ранее была заметно скромнее.

Поклонники 52-летней знаменитости часто наблюдают за преображениями Лопес, которой нравятся довольно открытые и смелые наряды. Причем звезда подмечает, что не думает ограничиваться только этим – ей нравятся эксперименты.

Чаще всего сейчас Лопес выступает в костюмах с вырезами на бедрах и глубокими декольте, которые едва прикрывают достоинства. Делает это звезда для того, чтобы доказать: она выглядит всё так же молодо, как и ранее.

Примечательно, что недавно на фан-аккаунтах восхитились тем, как просто и естественно раньше выглядела Дженнифер с минимумом косметики и в простых шортах с мокрой рубашкой. Как можно заметить, звезда действительно за двадцать лет практически не изменилась.

Ранее певица рассказала, что у нее последний день в этой стране, и она возвращается домой. Дженнифер Лопес записывала кадры в заснеженном лесу и не скрывала радости о скором возвращении домой.

"Я отправляюсь домой из Смитерса, Канада, чтобы увидеть моих "кокосов" и других близких на День Благодарения. Я люблю вас всех ❤️", - написала Дженнифер Лопес.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала свой стальной пресс, люди ахнули

Как сообщала Politeka, Лопес честно показала, как она выглядит за кулисами перед концертом

Также Politeka писала, что Лопес в роскошном платье с вырезами открыто пококетничала с молодым певцом