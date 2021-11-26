Відомий комік і учасник "Холостячки" Олександр Еллерт виклав у Мережу чарівне фото з донькою Еліною.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік, блогер і колишній переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився в мережі чарівним кадром, на якому показав свою дочку-красуню Еліну.

На знімку Саша і Еліна відображені в цікавій локації на вулиці, дівчинка присіла на дерев'яне крісло і мило посміхається. Перед камерою вона з'явилася в теплій чорній куртці, її волосся розпущене, а на обличчі окуляри і мила посмішка. Олександр поруч з донькою позує теж в чорному вбранні, він дивиться на Еліну з посмішкою.

У підписі до фотографії Еллерт написав: "10 годин ось так просиділа... обожнюю @elina.ellert". Користувачі тут же почали коментувати миле фото тата і дочки: "Обожнюю, вас! Приклад для багатьох батьків! Дай Боже вам здоров'я!", "Саша підтримуй дочку, а дочка нехай пишається своїм татом, він у неї класний", "Гарне фото! Тепле", "Красиві ви!", "Татова доця", "Красунчик", "Приємно дивитися на вас".

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