Известный украинский комик, сценарист студии «Квартал 95» и бывший возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт эффектно поздравил сам себя с днем рождения.

Как пишет Politeka.net, 18 ноября юмористу исполнилось 35 лет. По этому случаю он поделился в своем Инстаграм праздничным постом.

Артист записал короткое видео, на котором он счастливо улыбается, а ему прямо в лицо выстреливает конфетти. Судя по тыквам и паукам, его покупали еще для Хэллоуина.

«С Хелоуином! Ой, тьфу ты! С днём рождения меня! Могу дрель подать, могу не подавать! Могу вселенную создать, могу разрушить! Получается… все могу!)», - написал Эллерт.

Друзья и поклонники сценариста не могли не поздравить его в комментариях.

«Саша, с Днем рождения! Вы - потрясающий! Ваша невероятная харизма, остроумие и мужское обаяние притягивают как магнит», «С днем рождения позитивный умный талантливый и вообще прекрасный человек. Счастья и взаимной любви», «Харизматичного Сашу с Днём рождения! Ты все сможешь, пусть перед тобой открываются новые перспективы и возможности», - пишут люди.

Стоит отметить, что Ксения Мишина – бывшая возлюбленная Эллерта, которая рассталась с ним этим летом, публично никак не поздравила артиста.

Напомним, Ксения Мишина и Эллерт больше не вместе, всплыли новые доказательства.

Как сообщала Politeka, победитель «Холостячки» Эллерт посмеялся над известной украинской группой.

Также Politeka писала, что Эллерт вызвал смятение новым "посланием" Ксении Мишиной.