Известный комик и участник "Холостячки" Александр Эллерт выложил в сеть очаровательное фото с дочкой Элиной.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик, блогер и бывший победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сети очаровательным кадром, на котором показал свою дочь-красотку Элину.

На снимке Саша и Элина запечатлены в интересной локации на улице, девочка присела на деревянное кресло и мило улыбается. Перед камерой она появилась в теплой черной куртке, ее волосы распущены, а на лице очки и милая улыбка. Александр рядом с дочкой позирует тоже в черном наряде, он смотрит на Элину с улыбкой.

В подписи к фотографии Эллерт написал: "10 часов вот так просидела… Обожаю @elina.ellert". Пользователи тут же принялись комментировать милое фото папы и дочки: "Обожаю, вас! Пример для многих отцов! Дай Бог вам здоровья!", "Саша поддерживай дочку, а дочка пусть гордится своим папой, он у нее классный", "Хорошее фото! Теплое", "Красивые вы!", "Папина доця", "Красавчик", "Приятно смотреть на вас".

Напомним, Эллерт после расставания с Мишиной нашел себе новое занятие: "Я считаю, пора…".

Как сообщала Politeka, Эллерт закатил шумную вечеринку с Матвиенко, Мирзояном и Рыбаком, но без Мишиной: "Человек-праздник".

Также Politeka писала, что Эллерт, оставшись без Мишиной, принялся нахваливать свои "таланты": "Могу разрушить…".