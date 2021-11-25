Известный комик и сценарист Александр Эллерт поделился в сети забавными кадрами и "соблазнил" украинцев скидками.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский блогер и юморист Александр Эллерт, который недавно расстался с "Холостячкой" Ксенией Мишиной поделился в сети новыми фото. Похоже, Саша нашел себе новое занятие – шоппинг в онлайн-магазинах, соблазнившись на скидки, приуроченные Черной пятнице.

На новой фотографии Александр запечатлен на улице с телефоном в руках. Перед камерой он появился в модной и теплой черной куртке и с сияющей улыбкой на лице. Он что-то самозабвенно ищет в своем смартфоне.

В подписи к публикации Эллерт рассказал о скидках и "соблазнил№ на них фанатов: "Я считаю, пора переименовывать в счастливую пятницу. Какая же она черная?! Посмотрите на людей вокруг в этот период, аж светятся. В городе можно ночное освещение не включать, так глазища у всех горят. Все счастливые".

Напомним, Победитель "Холостячки" Эллерт показал, чем занимается после разрыва с Мишиной: "Чувствовал себя Монатиком".

Как сообщала Politeka, Победитель "Холостячки" Александр Эллерт не скучает после разрыва с Мишиной: "Любовь с первого взгляда...".

Также Politeka писала, что Экс-участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак поразили выходкой в центре Киева: безумные кадры.