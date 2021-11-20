Украинский комик и автор, экс-участник «Холостячки» Андрей Рыбак впечатлил забавной выходкой в центре Киева со своим другом, победителем шоу Александром Эллертом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Рыбака появилось видео, на котором они с Эллертом надели одну куртку на двоих. Мужчины шли по центру столицы, передвигаясь паровозиком. Их снимала девушка Рыбака, которая назвала их ненормальными. Но, похоже, мужчин это не смущало, и они продолжали идти по улице.

«Куртка "Гостеприимство". Хотите такую?», - подписал сторис Рыбак.

Как известно, и Эллерт и Рыбак дошли до финала шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной. В финале актриса выбрала Александра Эллерта, с которым долгое время встречалась после шоу. Рыбак и Эллерт после проекта фактически стали лучшими друзьями. Они проводят много времени вместе, и даже ведут совместные проекты в социальных сетях. Кроме этого, комики пишут шутки для одних и тех же проектов.

Напомним, что Андрей Рыбак эмоционально обратился к Александру Эллерту: "Почти как и у тебя...".

А еще Politeka писала, что Андрей Рыбак показал, как над ним "издевается" любимая.

Также Politeka сообщала, что Эллерт закатил шумную вечеринку с Матвиенко, Мирзояном и Рыбаком: "Человек-праздник".