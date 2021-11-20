Комік Андрій Рибак, який брав участь у шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, показав, як його допитує молода кохана.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є успішним українським коміком. Шоумен дійшов до півфіналу в шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, але перемогу в проекті здобув Олександр Еллерт. Зараз Рибалка повернувся до дівчини, яку кинув заради проекту. Також Андрій почав дружити з переможцем шоу Олександром Еллертом. Не забуває комік і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На відео, яке Рибак опублікував в соціальних мережах, Андрій його молода кохана підійшла до нього і почала показувати фото на телефоні, де була дівчина в купальнику. Після цього вона запитала, якого кольору у неї манікюр. Андрій відповів, що манікюр білий, після чого дівчина пішла. Як виявилося, у неї за спиною був ніж.

"Пронести. А ви розгледіли манікюр?",- запитав Андрій.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Розгледіла ніж", "Тут навіть дівчина не відповіла б", "там хіба були нігті", "так, але він не білий", "ретроградний Меркурій, я теж так роблю".

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