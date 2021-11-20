Комик Андрей Рыбак, который участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показал, как его допрашивает молодая возлюбленная.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является успешным украинским комиком. Шоумен дошел до полуфинала в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, но победу в проекте одержал Александр Эллерт. Сейчас Рыбак вернулся к девушке, которую бросил ради проекта. Также Андрей начал дружить с победителем шоу Александром Эллертом. Не забывает комик и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На видео, которое Рыбак опубликовал в социальных сетях, Андрей его молодая возлюбленная подошла к нему и начала показывать фото на телефоне, где была девушка в купальнике. После этого она спросила, какого цвета у нее маникюр. Андрей ответил, что маникюр белый, после чего девушка ушла. Как оказалось, у нее за спиной был нож.

"Пронесло. А вы разглядели маникюр?", - спросил Андрей.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Разглядела нож", "Тут даже девушка не ответила бы", "Там разве были ногти", "Да, но он не белый", "ретроградный Меркурий, я тоже так делаю".

Напомним, странное поведение Рыбака из "Холостячки" сняли на видео

А еще Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Рыбак эмоционально обратился к Эллерту с важными словами

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