Участник "Холостячки" и известный комик Андрей Рыбак обратился к своему другу и товарищу Александру Эллерту, чтобы оригинально поздравить его с днем рождения.

Артист довольно часто публикует новые кадры в Инстаграм, нередко удивляя рассказами о своих буднях. В этот раз артист поделился в сторис забавными кадрами и видео, на котором показал своего друга Александра Эллерта с телефоном во рту.

«День рождения у друга, это почти как и у тебя, только подарок ты покупаешь!😁. Эллерт, просто будь собой и всё получится! Оставляй прошлое, иди на встречу к будущему, «жи-ши» пиши с буквой и!👍💪❤️» - написал Андрей под кадрами с другом.

Григорий Решетник поддержал: «Взгляд на Тригубенко не перепутаешь ни с чем ☺️».

Поклонники ответили:

«Спасибо!; Вот поэтому первый сезон несравним со вторым👏 с именинником🎊; Поздравляю Вашего друга с Юбилеем! И желаю ему всего, всего, самого, самого и побольше, побольше; Саша, живи настоящим, береги прошлое , верь в будущее. С днём рождения!; Саше повезло с другом !!!Вы крутые !!!; Эллэрт🔥пусть будет здоров и счастлив,а ваша дружба пусть навсегда❤️».

Оказалось, Андрей и Александр были знакомы задолго до участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка". Скорее всего, они подружились еще со времен участия в "Лиги Смеха".

На архивном кадре, который Рыбак слил в сеть, они позируют вместе с Эллертом и еще одним парнем. Примечательно, что на снимке Саша выглядит более упитанным, чем он есть сейчас. На этом и акцентирует внимание Андрей.

Напомним, Экс-кавалер "Холостячки" Мишиной Рыбак заигрался в ванной с молодой возлюбленной: "Заодно и сполоснется".

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