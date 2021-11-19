Участник "Холостячки" и известный комик Андрей Рыбак удивил откровением о своем поведении и показал интересное видео на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Рыбак является известным украинским радиоведущим. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. На проект он пришел со своим другом - Александром Эллертом. После проекта они стали вести общий Ютуб-канал, а также часто появляются на разных шоу.

Подборку со своим участием в телепрограммах Рыбак показал в новом посте в Инстаграм, сопроводив личным наблюдением.

«Иногда мне кажется, что я очень странно себя веду! Но потом смотрю такие видео и понимаю, что мне не кажется», - написал Рыбак.

Похоже кадры понравились фолловерам комика.

«Ну краш же», - отреагировали в Сети.

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