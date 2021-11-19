Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, устроил праздник в честь своего дня рождения, пригласив звезд шоу-бизнеса.
Александр Эллерт работает в "Квартал 95", он уделяет время дочке, но также не забывает и об отдыхе, тем более повод нашелся, сообщает Politeka.net.
18 ноября юморист отпраздновал свое 35-летие в одном из популярных баров. На вечеринку в честь дня рождения блогер пригласил звезд, в том числе можно заметить певцов Арсена Мирзояна и Тоню Матвиенко, а также коллегу Андрея Рыбака с девушкой Алиной.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Некоторым украинцам ввели комендатский час: кому запрещено появляться на улице после 9 вечера
Осадчей пожаловались на Тину Кароль, Потапа, Полякову и других: "Заняли сцену и не сдвинуть"
Вирус в Украине стал более агрессивным: в каких областях самая сложная ситуация с COVID-19
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Компания гуляла шумно, и даже успела станцевать под популярную песню.
"С днем рождения, человек-праздник", - написано в одном из сторис.
Отметим, на празднике не было бывшей возлюбленной Александра Эллерта, актрисы Ксении Мишиной. Пара пыталась построить отношения после съемок в "Холостячке", однако летом этого года она рассталась.
Юморист делала попытки вернуть любимую, и даже нанял вертолет, однако они так и не сошлись снова. Более того, на днях стало известно, что Мишина и Эллерт даже отписались друг от друга в Инстаграм, также пропали и их общие фото.
Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной засветился на шоппинге со своей модницей Элей
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина и Эллерт больше не вместе, всплыли новые доказательства
Также Politeka писала, победитель «Холостячки» Эллерт посмеялся над известной украинской группой