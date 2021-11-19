Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, влаштував свято на честь свого дня народження, запросивши зірок шоу-бізнесу.
Олександр Еллерт працює в "Квартал 95" , він приділяє час доньці, але також не забуває і про відпочинок, тим більше привід знайшовся, повідомляє Politeka.net.
18 листопада гуморист відсвяткував своє 35-річчя в одному з популярних барів. На вечірку на честь дня народження блогер запросив зірок, в тому числі можна помітити співаків Арсена Мірзояна і Тоню Матвієнко, а також колегу Андрія Рибака з дівчиною Аліною.
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Компанія гуляла шумно, і навіть встигла станцювати під популярну пісню.
"З днем народження, людина-свято", - написано в одному з сторіс.
Зазначимо, на святі не було колишньої коханої Олександра Еллерта, актриси Ксенії Мішиної. Пара намагалася побудувати відносини після зйомок в "Холостячці", проте влітку цього року вона розлучилася.
Гуморист робила спроби повернути кохану, і навіть найняв вертоліт, проте вони так і не зійшлися знову. Більш того, днями стало відомо, що Мішина і Еллерт навіть відписалися один від одного в Instagram, також пропали і їх спільні фото.
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