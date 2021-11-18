Учасник "Холостячки" і відомий комік Андрій Рибак звернувся до свого друга і товариша Олександра Еллерта, щоб оригінально привітати його з днем народження.

Артист досить часто публікує нові кадри в Instagram, нерідко дивуючи розповідями про свої будні. Цього разу артист поділився в сторіс кумедними кадрами і відео, на якому показав свого друга Олександра Еллерта з телефоном у роті.

"День народження у одного, це майже як і у тебе, тільки подарунок ти купуєш!😁. Еллерт, просто будь собою і все вийде! Залишай минуле, йди на зустріч до майбутнього, «жи-ши» пиши з буквою і!👍 💪 ❤ ️ "- написав Андрій під кадрами з другом.

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Шанувальники відповіли:

"Спасибі!; Ось тому перший сезон незрівнянний з другим👏 з іменинником🎊; вітаю вашого друга з ювілеєм! І бажаю йому всього, всього, самого, самого і побільше, побільше; Саша, живи справжнім , бережи минуле, ВІР в майбутнє. З днем народження!; Саші пощастило з другом !!!Ви круті !!!; Еллерт🔥нехай буде здоровий і щасливий, а ваша дружба нехай назавжди❤️"»

Виявилося, Андрій і Олександр були знайомі задовго до участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка". Швидше за все, вони подружилися ще з часів участі в "Ліги Сміху".

На архівному кадрі, який рибалка Злив у мережу, вони позують разом з Еллертом і ще одним хлопцем. Примітно, що на знімку Саша виглядає більш вгодованим, ніж він є зараз. На цьому і акцентує увагу Андрій.

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