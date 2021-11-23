Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, рассказал, чем занимается после разрыва с Ксенией Мишиной.
Юморист Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина пытались построить отношения после завершения съемок в "Холостяке", сообщает Politeka.net.
Этим летом пара рассталась, и попытки возобновить отношения с возлюбленной не увенчались успехом.
Сейчас оба занимаются развитием своих карьер. В частности, Александр Эллерт на днях провел мастер-класс со своим коллегой, тоже юмористом, Адисом Маммо.
В своем новом посте бывший участник "Холостячки" рассказал и о других партнерах, и поделился впечатлениями, и даже признался, что чувствовал себя Монатиком, когда увидел количество аппаратуры для света и звука.
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"Круто было все! Мы не могли иначе!", - в итоге написал Александр Эллерт.
За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Как же все было красиво ❤️❤️❤️", "Саша, ты лучший!!!🔥", "🔥Саша, гордимся вашим талантом и организаторскими способностями. Ведь этот МАСТЕР КЛАСС международного уровня! 👏👏👏", "Эллерт-красава!!! Лучший!🔥🔥🔥", "Вы крутые 👏🔥", - написали пользователи Сети.
Напомним, Эллерт закатил шумную вечеринку с Матвиенко, Мирзояном и Рыбаком, но без Мишиной
Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" Александр Эллерт не скучает после разрыва с Мишиной
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