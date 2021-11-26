У мережі показали, як витівка зіркового детектива Дзідзьо на сцені шоу "Маска"перелякала його колегу Настю Каменських.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедне відео з фрагментом в шоу. У ролику можна побачити, як зірковий детектив Дзідзьо перелякав свою колегу Настю Каменських.

Як видно, спочатку детективи щось жваво обговорюють, сидячи за своїм столом, висувають версії і здогади, при цьому персонажа, який стоїть на сцені не видно. У якийсь момент Настя Каменських піднімається зі свого місця і мчить на сцену. Вона і не помітила, що слідом за нею побіг і Дзідзьо, і коли він її наздогнав, співачка розгубилася і перелякалася.

"Боже, як ти мене налякав", - почала кричати Каменських, приклавши руки до грудей. Вона виглядає дійсно переляканою. Тим часом Дзідзьо, не звертаючи на неї уваги, побіг далі.

"Ставте + в коментарях, якщо переглянули цей момент кілька разів, як і ми", - йдеться в підписі до ролика. Користувачі тут же почали коментувати відео, відзначаючи, що Настю аж шкода стало.

Нагадаємо, Каменських вразила наповал магнетичним видом на шоу "Маска": несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Глядачі шоу "Маска" озвучили, хто ховається в костюмі Тигра: "Як би смішно не звучало..."..

Також Politeka писала, що Нового персонажа шоу "Маска" розгадали в мережі, яскраве відео: "Судячи з довгих вусів це...".