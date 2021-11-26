В сети показали, как выходка звездного детектива Дзидзьо на сцене шоу "Маска" перепугала его коллегу Настю Каменских.
Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео с фрагментом в шоу. В ролике можно увидеть, как звездный детектив Дзидзьо перепугал свою коллегу Настю Каменских.
Как видно, сначала детективы что-то оживленно обсуждают, сидя за своим столом, выдвигают версии и догадки, при этом персонажа, который стоит на сцене не видно. В какой-то момент Настя Каменских поднимается со своего места и мчит на сцену. Она и не заметила, что вслед за ней побежал и Дзидзьо, и когда он ее догнал, певица растерялась и перепугалась.
"Боже, как ты меня напугал", - начала кричать Каменских, приложив руки к груди. Она выглядит действительно перепуганной. Тем временем Дзидзьо, не обращая на нее внимания, побежал дальше.
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
Масштабная трагедия в России, число жертв превысило 50, много раненых: "Вставай, не лежи!"
Не стало советского певца, чей голос звучал на главных мировых сценах: "Его любили абсолютно все"
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Новая Toyota Camry восхитит дизайном в следующем году: "Выглядит великолепно"
"Ставьте + в комментариях, если просмотрели этот момент несколько раз, как и мы", - говорится в подписи к ролику. Пользователи тут же принялись комментировать видео, отмечая, что Настю аж жалко стало.
Напомним, Каменских сразила наповал магнетическим видом на шоу "Маска": неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Зрители шоу "Маска" озвучили, кто прячется в костюме Тигра: "Как бы смешно не звучало…"..
Также Politeka писала, что Нового персонажа шоу "Маска" разгадали в Сети, яркое видео: "Судя по длинным усам это...".