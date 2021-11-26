В сети показали, как выходка звездного детектива Дзидзьо на сцене шоу "Маска" перепугала его коллегу Настю Каменских.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео с фрагментом в шоу. В ролике можно увидеть, как звездный детектив Дзидзьо перепугал свою коллегу Настю Каменских.

Как видно, сначала детективы что-то оживленно обсуждают, сидя за своим столом, выдвигают версии и догадки, при этом персонажа, который стоит на сцене не видно. В какой-то момент Настя Каменских поднимается со своего места и мчит на сцену. Она и не заметила, что вслед за ней побежал и Дзидзьо, и когда он ее догнал, певица растерялась и перепугалась.

"Боже, как ты меня напугал", - начала кричать Каменских, приложив руки к груди. Она выглядит действительно перепуганной. Тем временем Дзидзьо, не обращая на нее внимания, побежал дальше.

"Ставьте + в комментариях, если просмотрели этот момент несколько раз, как и мы", - говорится в подписи к ролику. Пользователи тут же принялись комментировать видео, отмечая, что Настю аж жалко стало.

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