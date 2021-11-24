Украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом шоу "Маска", не узнала свою песню, которую исполнил участник проекта, скрывающийся в костюме Порося.
Как передает Politeka.net, соответствующий фрагмент шоу показали на официальной странице «Маски» в Инстаграм.
Так когда зазвучала музыка Оля Полякова вскочила с места и радостно сказала: "Королева ночи".
Но когда участник начал петь, Полякова стала подпевать, и уточнила: «Секундочка».
«Так "Королева ночи" или "Секундочка"»? – обратился к Оле Поляковой Андрей Данилко.
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«Она свои песни не знает. Ты не знаешь своих песен», - сказал он коллеге.
«Потому что все они у неё одна на другую похожие...», «Оля песню узнала! Позорище, не знать слов в собственной песне!», «Я узнала с первых нот, потом орнула с того ,что я узнала сразу, а Оля нет», - отреагировали пользователи Сети.
Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".
Как сообщала Politeka, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко пристыдил Полякову и шлепнул Настю Каменских: "Ох,..."