Известная певица Настя Каменских (NK), которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), решила удивить провокационным образом на Новый год - наряд гипнотизирует.

Популярная певица уже два сезона находится в кресле детектива на шоу "Маска", пишет Politeka.net. Настя Каменских примеряет разные самые интересные наряды, показывая, что умеет быть разной. Поклонники осыпают артистку комплиментами.

В новогоднем выпуске Настя Каменских решила удивить поклонников провокационным образом - в мини-платье с блестящими цепочками. Также привлечет внимание белая челка брюнетки.

"Вдохновляясь праздничным мотивом Нового года, звездный детектив гипершоу МАСКА продемонстрировал платье с провокационным дизайном и блестящими цепочками, которые в свою очередь дарят движениям большей динамики и магнетизируют взгляды зрителей!", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.

"Ждем, осталось еще чуть-чуть. 😍😍😍", "Как шоколадная конфетка😍", "Вааайй😍🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, в съемках "Новогоднего шоу Маска" примет участие множество украинских звезд, которые спрячутся в костюмах, что будет очень интриговать зрителей.

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