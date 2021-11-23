Певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, показала новый образ для выступления и рассказала о спонтанных решениях.
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских недавно выпустила песню Sorry 2 вместе с молодым талантом Васей Демчуком. На Ютубе уже появилась видеоработа на эту песню, который набрал 600 тысяч просмотров за несколько дней и находится на 14 месте среди музыкальных видео в трендах. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Настя показала яркий наряд с довольно большим вырезом. Звезда показывала свой роскошный образ, позируя для снимка.
"Наряд для выступлений - это то, что я всегда продумываю заранее
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За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению", - написала Настя.
"А какие решения вы любите принимать спонтанно?", - добавила Каменских.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Шикарная", "Спонтанных решение у меня не бывает", "Вы выглядите просто шикарно", "Настюша, ты как всегда потрясающая", "Потапенко - тоже спонтанный выбор?)))"
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А еще Politeka писала, что Каменских в кожаном плаще и колготах в сетку заинтриговала видом
Также Politeka сообщала, что Каменских в прозрачных ботфортах и мини заставила завидовать супругу продюсера "Квартал 95"