Певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, показала новый образ для выступления и рассказала о спонтанных решениях.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских недавно выпустила песню Sorry 2 вместе с молодым талантом Васей Демчуком. На Ютубе уже появилась видеоработа на эту песню, который набрал 600 тысяч просмотров за несколько дней и находится на 14 месте среди музыкальных видео в трендах. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Настя показала яркий наряд с довольно большим вырезом. Звезда показывала свой роскошный образ, позируя для снимка.

"Наряд для выступлений - это то, что я всегда продумываю заранее

За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению", - написала Настя.

"А какие решения вы любите принимать спонтанно?", - добавила Каменских.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Спонтанных решение у меня не бывает", "Вы выглядите просто шикарно", "Настюша, ты как всегда потрясающая", "Потапенко - тоже спонтанный выбор?)))"

Напомним, Каменских выложила Осадчей, с кем обычно отмечает Новый Год и чем они занимаются с Потапом 1 января

А еще Politeka писала, что Каменских в кожаном плаще и колготах в сетку заинтриговала видом

Также Politeka сообщала, что Каменских в прозрачных ботфортах и мини заставила завидовать супругу продюсера "Квартал 95"



