Известная певица Настя Каменских, которая недавно организовала романтическую съемку с молодым певцом, устроила зажигательные танцы на отдыхе.

Как известно, на днях Каменских презентовала клип с молодым певцом и теперь активно напоминает об этом в социальной сети. Чтобы обратить внимание на новую работу, звезда даже пытается устроить челлендж для фанатов.

В целом, уже давно Каменских начала активно вести социальные сети, которые помогают поддерживать популярность ее творчеству.

Чтобы поклонники слушали новую работу активнее, решила также Настя записать небольшое видео из своего отдыха. В маленьком желтом купальнике она покрутилась перед камерой и показала не только свои формы.

Таким образом, показывая танцы и кривляясь на камеру, Каменских хотела показать, как можно двигаться под новую песню и как можно повторить ее движения для роликов в Тик-Ток.

Мы ранее писали, Настя нашла замену своему бывшему компаньону, спев дуэтом с красавцем-блондином, участником "Співають всі" и тиктокером Васей Демчуком.

На новых кадрах Каменских вместе с Демчуком едут в машине, а позади них открываются виды на "золотые" деревья.

"Уходящая осень, дорога и музыка. Вам понравится❤️", - написала артистка.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка

А еще Politeka писала, что Настя Каменских в атласном платье на бретельках сверкнула упругими формами

Также Politeka сообщала, что Каменских заинтриговала объятиями с загадочным блондином