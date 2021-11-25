Украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала лиричное видео с молодым певцом, показала дома, как выглядит обычно ее утро.
Настя Каменских является не только популярной певицей, но и довольно известным блогером в Инстаграм и Тик-Ток. Причем звезда любит показывать разные моменты из своей жизни, показывать дом и тренировки.
В этот раз Каменских показала без макияжа и фотошопа, какой ее видит Потап по утрам. Сонная Настя в розовой пижаме предложила фанатам «собрать» ее к этому дню. Сначала она показала свой довольно скромный завтрак – звезда захотела яичницу с беконом.
После Каменских предложила выбрать стиль прически, которую она сделает для сегодня. В завершении вместе с поклонниками Каменских выбрала одежду – салатовый свитер, который скрыл фигуру звезды.
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"Среда будет очень насыщенно. Поможете собраться? А по свитерам какой вариант? Я лично за салатовый" - писала Настя под кадрами.
Ране Настя поделилась снимком, на котором позирует дома за столом. Каменских выглядела очень непринужденно: она была без макияжа, в домашней одежде и с заколотыми наверх волосами.
«Завтрак - один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир», - призналась Каменских.
Напомним, Каменских кардинально сменила образ и обратилась к украинкам.
Как сообщала Politeka, Каменских в узком корсете выпятила прелести перед Олегом Винником.
Также Politeka писала, что Каменских в сверкающем наряде с декольте зачаровала танцем.