На официальной странице шоу "Маска" показали видео выступления персонажа, который покажут в спецвыпуске, при этом у зрителей сразу появилась версия относительно того, кто прячется в ярком костюме.

Как пишет Politeka.net, создатели проекта подготовили специальный праздничный выпуск к новому году, фрагмент которого показали на официальной странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Вы это чувствуете? Да-да, это тот самый момент! За окном мороз, на кухне запах маминой выпечки, а на экране телевизора волшебное и загадочное шоу «Новогодняя МАСКА» ❄ Наша героиня Мышь очень мимишная и игривая. На сцене шоу она будет зажигать новые и давно известные вам огоньки, затаиваем дыхание и ждем действо, которое подарит вам уют и тепло», - говорится в сообщении.

Также на странице шоу "Маска" показали фрагмент выступления мышонка.

"Очень красивая маска", "судя по длинным усам, это Зибров", - отреагировали пользователи Сети.

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