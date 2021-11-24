Відразу кілька цікавих моментів з Андрієм Данилком, Олею Поляковою та Настею Каменських відбулися у новому випуску шоу "Маска".

На сцені проекту з'явився черговий персонаж Святе Порося з німбом над головою і крильцями, що світилися. Відповідні кадри опублікували на YouTube.

Зоряні детективи бурхливо обговорювали підказки, які дав їм герой, не уявляючи, хто ж може ховатися під маскою. Звучали найрізноманітніші версії - від репера Потапа до ректора вузу і співака Михайла Поплавського.

Порося виконало на сцені пісню Полякової. Примітно, як тільки заграла музика, співачка тут же вигукнула "Королева ночі!". Але виявилося, це зовсім інша її пісня - "Ей, секундочку".

"Це Королева Секундочка", - парирував Данилко, що сидів поруч.

"Ти не знаєш своїх пісень", - присоромив він Полякову.

Артистка нітрохи не образилася і навіть не подала виду. Замість суперечки з колегою, піднялася на сцену і запалила з Поросям.

Данилко в цей час танцював з Каменських. Під кінець виступу він пристрасно обійняв співачку і шльопнув її по "м'якому місцю".

"Ох, люблю!", - задоволено вигукнув Андрій Михайлович.

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