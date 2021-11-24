Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук здивував заявою, спілкуючись з підписниками в Instagram - відреагувала на слова чоловіка і Христина Горняк.

Популярний телеведучий Володимир Остапчук і нотаріус Христина Горняк одружилися минулого року, передає Politeka.net. Зараз пара будує будинок в елітному селищі, і по дорозі до нього зірка ТБ здивував зверненням до підписників.

На кадрах пара йшла по вулиці, де нещодавно випав сніг.

"Так, вже справжня зима. До речі кажуть, що дуже погано закінчувати рік, коли ти з кимось посварився, тому у вас є ще трохи більше місяця, щоб просити у мене вибачення", - заявив Володимир Остапчук, чим викликав реакцію дружини - вона засміялася і ведучий теж, що говорить про жарт.

"Час пішов", - написав автор.

Зазначимо, Володимир Остапчук розлучився зі своєю попередньою дружиною Оленою Войченко зі скандалом. Остання звинувачувала колишнього чоловіка в зрадах.

У пари залишилося двоє дітей - Емілія (2013) і Еван-Олександр (2018).

Відносини у подружжя після розлучення не склалися. Володимир часто скаржився, що Олена не дає йому бачитися з дітьми навіть після постанови суду.

А Христина Горняк в одному зі сторі в Інстграм розповіла - дітям не дозволяють приходити до них у гості.

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